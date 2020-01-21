Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров в 2020 году

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21 января 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в 2020 году выход на пенсию отложится у 800 тыс. чел. При этом он отметил, что в прошлом году было назначено более млн пенсий, из них более 800 тыс. – по старости, а по итогам 2019 года её получило на 355 человек меньше.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», - пояснил руководитель ведомства, отметив, что это связано с изменениями в пенсионной реформе.

Дроздов добавил, что число людей, которые должны досрочно выйти на пенсию, будет расти, в том числе «за счет многодетных матерей».

«С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих детей». – заключил он.

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