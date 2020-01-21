Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров в 2020 году

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров в 2020 году
Фото: pixabay.com

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в 2020 году выход на пенсию отложится у 800 тыс. чел. При этом он отметил, что в прошлом году было назначено более млн пенсий, из них более 800 тыс. – по старости, а по итогам 2019 года её получило на 355 человек меньше.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», - пояснил руководитель ведомства, отметив, что это связано с изменениями в пенсионной реформе.

Дроздов добавил, что число людей, которые должны досрочно выйти на пенсию, будет расти, в том числе «за счет многодетных матерей».

«С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих детей». – заключил он.

 

Читайте также: 

1.Глава ПФР прогнозирует рост пенсий более чем на 18%

2.В 2020 году из пенсий россиян могут высчитывать до 70 процентов

БА

//картина дня

Экономика

Активы компании

Активы компании "Газпром", арестованные по требованию "Нафтогаза", разморозили

Аресты и обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Об этом говорится в сообщении корпорации "Газпром".

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Композитор Максим Дунаевский отметил 75-летние, но поклонники обсуждают не только его прекрасные песни, но и активную личную жизнь. Кто бы мог подумать, что в таком…

//новости ан

Сироту из Апшеронского района Краснодарского края будут судить за хищение госсобственности в крупном размере. Нет, он ничего не украл, он всего лишь убрал поваленные…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о готовящихся изменениях в личной жизни. Анастасия выходит замуж. Свадьба планируется до конца 2020 года. Дату выберут…

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза организации по Сирии. Она назвала доказательства России на тему необъективности…

//новости ан

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что вероятность проникновения нового коронавируса из Китая в Россию есть. К настоящему моменту известно о 217 заболевших, четверо…

Иранские представители расследования крушения самолета Boeing украинской авиакомпании сообщили, что пассажирское воздушное судно было сбито двумя ракетами класса…

В Томской области устанавливаются личности 10 человек, погибших при пожаре дома в поселке Причулымский Асиновского района. Одноэтажное деревянное здание в сибирском…

//новости ан