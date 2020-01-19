Глава ПФР прогнозирует рост пенсий более чем на 18%

//Экономика 13+

19 января 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом заявил журналистам председатель Пенсионного Фонда России Антон Дроздов. В Совфеде рассказали, при каких условиях пенсии в России могут вырасти

"В реальном выражении пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост в реальном выражении будет еще выше", - рассказал он "Российской Газете".

По словам Дроздова, Министерство экономического развития прогнозирует увеличение пенсий на 3% в 2020 году, на 2% в 2021 году и на 1,3% в 2022 году. Он подчеркнул, что средняя пенсия в 2022 году должна составить 18 290 руб.