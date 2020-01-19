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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Глава ПФР прогнозирует рост пенсий более чем на 18%

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ПФР прогнозирует рост пенсий более чем на 18%
фото: pixabay.com

К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом заявил журналистам председатель Пенсионного Фонда России Антон Дроздов. 

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"В реальном выражении пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост в реальном выражении будет еще выше", - рассказал он "Российской Газете".

По словам Дроздова, Министерство экономического развития прогнозирует увеличение пенсий на 3% в 2020 году, на 2% в 2021 году и на 1,3% в 2022 году. Он подчеркнул, что средняя пенсия в 2022 году должна составить 18 290 руб.

АС

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