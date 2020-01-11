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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество

В 2020 году из пенсий россиян могут высчитывать до 70 процентов

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

В 2020 году из пенсий россиян могут высчитывать до 70 процентов
Фото: Pixabay

В 2020 году пенсионеры могут лишиться до 70 процентов пенсии. Достаточно иметь долг по оплате коммунальных услуг, неуплаченные алименты или штрафы, в том числе и за преступления, которые не были оплачены вовремя.

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Как сообщает Пенсионный фонд России, для урезания пенсии должен быть исполнительный документ. Тогда судебные приставы могут вычесть из пенсии от 50 до 70 процентов.

Кроме этого, одним из поводов для сокращения размера страховой пенсии по старости может стать переезд пенсионера в другой регион, поскольку в таком случае может измениться и повышающий коэффициент, учитываемый при расчёте пенсии.

«По этой же причине снижение пенсий может коснуться получателей не только страховых пенсий, но и социальных выплат, потому что в разных регионах установлены различные прожиточные минимумы», – говорится в сообщении ПФР.

Если пенсионер не уведомил ПФР о смене места жительства или об устройстве на работу, то из его пенсии могут вычесть ранее начисленные средства. Правда, в этом случае с выплаты не может быть удержано более 20 процентов.

ДВа

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