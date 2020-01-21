Русские герои, сложившие головы на польской земле, и о которых забыли свои

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21 января 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кладбище в городе Цеханув, фото автора

Сегодня остро встал вопрос между Россией и Польшей, основанный на трактовке исторических событий. 19 декабря на пресс-конференции президента России Владимир Путин вспомнил события 1939 года. Он заявил, что войска СССР пересекли границу Польши только после того, как страна уже потеряла контроль над ситуацией. Польшу слова президента России возмутили. И двусторонние отношения между странами осложнились.

Была Великая Отечественная война. Пожалуй, самая страшная в истории человечества, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. Факт. Исторический факт.

Есть в Польше такой маленький городок Цеханув. Сегодня мало, что напоминает о тех страшных боях, когда Красная Армия освобождала его от нацистов. Впрочем, как говорят старожилы, вокзал, по которому буквально бежали немцы – стоит на том же самом месте. Сегодня – это мирный и отремонтированный вокзал. Да еще и центральное кладбище, где похоронены целые семьи поляков, которых вырезали или замучили до смерти фашисты перед приходом Красной Армии.

Я была в том городке Цеханув. Видела памятники и могилы погибших людей. Поляки относятся к таким могилам с уважением и почтением. На надгробии можно увидеть фамилии целых семей. Как рассказала мне одна местная бабушка, что перед приходом русских эту семью расстреляли. Почему их убили? А они не поддерживали нацистский режим и ждали русских. Да, так и сказала, и показала еще несколько таких могил.

Я приехала в Цеханув, чтобы найти тот вокзал, где погиб мой родной дядя Цуканов Григорий Александрович. Об был заместителем командира эскадрильи 828 штурмового авиационного полка. Он родился в Сибири.

Григорий Цуканов

Что происходило тогда, 16 января 1945 года в городке Цеханув?

Как описывает то время В. Дубогрызов в своей книге «В гремящем небе войны»: «За город немцы держались из последних сил. Нашему авиационному полку был дан приказ помочь нашим танкам прорваться и освободить Цеханув. В том последнем бою был наш «комэска» Григорий Цуканов. Понимаешь, что в бою тебя могут убить в любой момент: взрываются вагоны, цистерны. Но когда видишь, что снаряд попал в самолет твоего товарища – сердце останавливается. Снаряд попал в самолет Гриши. Он охвачен весь дымом. Но…. Не падает беспорядочно, а самолет устремляется на колонну врага. Мы понимаем, что Григорий, возможно, раненый направляет свой самолет в гущу эшелона врага. Горящим факелом самолет Григория врезался в фашистские железнодорожные эшелоны. Это наш Гриша своей жизнью салютовал нашей победе».

Григорий Александрович Цуканов совершил огненный таран. Ему было всего 33 года. Жить и жить. Но как? За его спиной родная Сибирь, мама, отец, сестры. Он погиб на чужой земле, освобождая поляков.

Сегодня всю информацию о Цуканове Григории Александровиче можно прочитать в интернете. Много информации. Он же совершил огненный таран. И всех таких летчиков знают! А вот его забыли! Да, просто забыли свои. Конечно, есть ордена и медали за период ВОВ. Все его земляки, которые погибли в годы Великой отечественной войны имеют памятную доску на Аллее Славы в Красноярске. Имеют высшую награду – Герой Советского Союза. Конечно, заслуженно.

А Григорий Александрович Цуканов просто «прошел» мимо. Только в интернете много о нем написано. И все!

Я побывала на том вокзале, где совершил огненный таран мой дорогой человек. Собрала землю и отвезла в Ригу. На рижском кладбище похоронен отец Григория, который пережил сына на сорок лет. Я насыпала на могилу эту землю. И установила мемориальную плиту. Отец и сын вместе. Нет безымянных могил.

Пыталась ли я восстановить справедливость? Конечно. Описала всю историю, приложила документы, оставила координаты и обратилась к мною уважаемому В. В. Жириновскому. Почти два года назад. Ответа нет. Возможно, потерялся мой дядя Гриша и стенах Государственной думы.

Сейчас, когда так «наловчились» переписывать историю ВОВ некоторые страны, то хочется особенно сохранить память тех, кто погиб за мир и жизнь.

Вот история летчика из Сибири, который погиб, освобождая Польшу. Русский летчик. И никто не перепишет историю, пока жива память. Нашу Победу у нас никто не смеет отнять!

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