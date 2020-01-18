Польша заявила о своих правах на утраченные из-за СССР объекты культуры

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в сервисе микроблогов Twitter.
"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", - отмечается в сообщении польского МИД, так как Красная армия и НКВД "уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии".
Речь идет о таких картинах, как "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха-старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля-старшего, передает газета "Известия".