Польша заявила о своих правах на утраченные из-за СССР объекты культуры

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18 января 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в сервисе микроблогов Twitter. Вице-спикер Госдумы обвинил МИД Польши в исторической безграмотности

"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", - отмечается в сообщении польского МИД, так как Красная армия и НКВД "уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии".

Речь идет о таких картинах, как "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха-старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля-старшего, передает газета "Известия".