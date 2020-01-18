Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

В МИД Польши прокомментировали публикацию документов об освобождении Варшавы

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД Польши прокомментировали публикацию документов об освобождении Варшавы
фото: соцсети

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский прокомментировал публикацию Министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы, назвав ее попыткой переписать историю. 

В Минобороны РФ раскрыли документы об освобождении Варшавы от фашистов

В Минобороны РФ раскрыли документы об освобождении Варшавы от фашистов

 

По мнению польского МИД, новые документы свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в Варшаве украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров удерживали в заложниках.

"Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат", - заявил Яблоньский, "вспоминая" события, происходившие 17 января 1945 года.

АС

//картина дня

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. У людей, достигших 80-лет, пенсия увеличивается еще.

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Украинская певица Ольга Полякова рассказала Дмитрию Гордону, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на дачу к бывшему президенту для интимных отношений…

//новости ан

//новости ан

В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным…

Не шельмует Ивана Урганта нынче только ленивый. А особенно старается адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. Теперь он заявил, что «звезда…

//новости ан

Профессиональная сваха и звезда программы “Давай поженимся!” Лариса Гузеева недавно она опубликовала снимок дочери Ольги и призналась, о чем жалеет больше всего на свете…

Новость о падении из окна модели Ксении Пунтус несколько дней не сходила с главных страниц многочисленных таблоидов. Теперь, как настоящему джентльмену, ему осталось…

//новости ан

Марина Рождественская, с которой разводится композитор Максим Дунаевский, наняла адвоката. Интересы седьмой жены 75-летнего Дунаевского защищает Лариса Широкова. Адвокат…