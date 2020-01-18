В МИД Польши прокомментировали публикацию документов об освобождении Варшавы

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18 января 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский прокомментировал публикацию Министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы, назвав ее попыткой переписать историю. В Минобороны РФ раскрыли документы об освобождении Варшавы от фашистов

По мнению польского МИД, новые документы свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в Варшаве украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров удерживали в заложниках.

"Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат", - заявил Яблоньский, "вспоминая" события, происходившие 17 января 1945 года.