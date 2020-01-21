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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Нетрезвых нарушителей порядка заставят лечиться принудительно

, 06:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Нетрезвых нарушителей порядка заставят лечиться принудительно
Фото: Twitter

К принудительному лечению будут привлекать нетрезвых граждан — любителей употреблять алкогольные напитки на глазах у прохожих, а затем устраивать дебоши и провокации, зачастую переходящие в акции вандализма.

Вопрос о предоставлении судам права заставлять россиян лечиться от алкоголизма принудительно передали для разработки в Министерство юстиции (Минюст) и в МВД. Эксперты отмечают, что законом будет предоставлено право направлять дебоширов-алкоголиков на диагностические обследования с дальнейшим проведением курса реабилитации.

Положения по этому вопросу чиновники российских ведомств должны будут предоставить уже к 1 марта этого года.

Эксперты уверены, что жесткие меры помогут снизить масштабы злоупотребения спиртными напитками в стране.

 

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