Горбачёв призвал сократить новогодние выходные в России из-за опасения:

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12 января 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Boris Kavashkin, globallookpress.com

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что длинные праздничные выходные в России приводят к тому, что народ спивается. Экс-президент СССР призвал отменить продолжительные зимние новогодние каникулы и подумать, не стоит ли укоротить выходные на майские праздники.

Всё начинается с малого

Михаил Горбачев сказал в интервью "URA.RU": "Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои".

Политик предложил распределять выходные дни более равномерно. По его мнению, правильно, "когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни".

Горбачев напомнил, что когда он управлял страной, длинных выходных почти не было, что положительно сказывалось на жизни общества. "И жили мы лучше, чем сегодня", - убежден он. По словам Горбачева, особенно негативное влияние длинные выходные оказывают на провинциальные регионы. "Они деградируют попросту", — подчеркнул он.