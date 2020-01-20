Американское шило свербит во всем мире

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20 января 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИНСКИЙ ]

Фото: соцсети

Разведслужбы США вновь спалились. Они в качестве «жеста доброй воли» приглашали пограничников Казахстана отдохнуть или пройти обучение в США и пытались их вербовать. В дальнейшем таких «спящих агентов» планировалось использовать при провокациях и спланированных Госдепом акциях протеста против законного правительства страны.

Политика «открытых дверей» или как говорят контрразведчики «проходного двора» до добра еще никогда и никого не доводила. В любой развитой стране мира есть категории людей, выезд за границу которых строго регламентирован. Это носители государственных секретов. После распада Советского Союза на территориях бывших братских республик началась вакханалия вседозволенности. Кто хотел - приезжал, кто хотел уезжал.

Наши заокеанские товарищи плакали от счастья, видя фамилии прилетающих генералов, секретных конструкторов, сотрудников спецслужб. Создать ситуацию для вынужденной вербовки проблем не было. Сколько людей прошло через эти подставы и превратилось в «спящих агентов» точно, наверное, не знают даже в ЦРУ. Тогда вербовали всех и вся, на всякий случай, авось пригодится. Только недавно и мы, и наши союзники стали закручивать гайки.

Ребят из Лэнгли много раз «ловили на горячем», постсоветские МИДы протестовали. Но американское шило, сидящее глубоко в седалище, свербило и свербит до сих пор.

Буквально на днях, стало известно, что рiдный Госдеп требует от своего посольства в Казахстане выполнять, черт побери, план по вербовке! В качестве доказательств хакеры группировки Anonimous Kazakhstan выложили у себя на сайте переписку между американским гнездом разврата и смотрящими из Вашингтона.

Предположительно руководитель отдела военного острудничества посольства и консульства США в Казахстане Шейн Брукс оправдывается перед старшими товарищами.

Вашингтон: Привет. Что с пограничниками?

Брукс: Третья группа сформирована.

В. Мнение этой группы о результатах выборов имеет первостепенное значение.

Б. Я с трудом представляю, что эти семьи будут готовы начать восстание после их каникул в Нью-Йорке. Особенно когда рядом из мужья и отцы.

В. Нам и не нужно, чтобы они вышли на улицы. Мысли шире. Когда все зайдет слишком далеко (то есть, в Вашингтоне уже знают, что зайдет! Ред.), они примут правильное решение, основанное на демократических ценностях.

Бруксу настойчиво рекомендуют заняться также офицерами полиции и оперативниками. И впрямую пишут:

В. Главное шоу начнется, когда Елбасы покинет пост. Вот тогда нам и понадобятся дружелюбно настроенные пограничники и прочие офицеры.

«Азиаты податливы» пишут кураторы и вспоминают Украину и СБУ, которая «легла» под Вашингтон.

Такие вот демократические ценности, такая вот демократия вестерна. Anonimous Kazakhstan предупреждают: «Ребята, будьте бдительней!». И это относится не только к казахским пограничникам. Это относится и к России, потому удар под дых для нашего ближайшего союзника, это нокдаун для нас.

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