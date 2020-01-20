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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Раймонд Паулс: Слава Богу, что день рождения прошел!

, 18:21 [ «Аргументы Недели», , шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Раймонд Паулс: Слава Богу, что день рождения прошел!
Раймонд Паулс, фото соцсети

Легендарный латышский композитор Раймонд Паулс отпраздновал 12 января свой день рождения. Маэстро исполнилось 84 года.

Свой день рождения композитор провел на сцене, в концертном зале «Дзинтари». Такая традиция у Раймонда Паулса.

Как всегда, говорил Раймонд Вольдемарович, ему не нравятся шумные праздники. И нынешний день рождения не стал исключением.

«Я получил очень много подарков. Получил и крендель. Угостил своих коллег. Он не только большой и красивый, но еще и очень вкусный. Слава Богу, что день рождения прошел! Сейчас слишком много таких годовщин и люди хотят показать себя. Мне это совсем не нужно. Не люблю шумных праздников».

Вот такой Маэстро Раймонд Паулс!

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