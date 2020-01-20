Раймонд Паулс: Слава Богу, что день рождения прошел!

//Общество 13+

20 января 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Раймонд Паулс, фото соцсети

Легендарный латышский композитор Раймонд Паулс отпраздновал 12 января свой день рождения. Маэстро исполнилось 84 года.

Свой день рождения композитор провел на сцене, в концертном зале «Дзинтари». Такая традиция у Раймонда Паулса.

Как всегда, говорил Раймонд Вольдемарович, ему не нравятся шумные праздники. И нынешний день рождения не стал исключением.

«Я получил очень много подарков. Получил и крендель. Угостил своих коллег. Он не только большой и красивый, но еще и очень вкусный. Слава Богу, что день рождения прошел! Сейчас слишком много таких годовщин и люди хотят показать себя. Мне это совсем не нужно. Не люблю шумных праздников».

Вот такой Маэстро Раймонд Паулс!

Читайте также:

Раймонд Паулс: Иногда от известности можно устать

Раймонд Паулс: о джазе и счастье