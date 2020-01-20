Раймонд Паулс: Слава Богу, что день рождения прошел!

Легендарный латышский композитор Раймонд Паулс отпраздновал 12 января свой день рождения. Маэстро исполнилось 84 года.
Свой день рождения композитор провел на сцене, в концертном зале «Дзинтари». Такая традиция у Раймонда Паулса.
Как всегда, говорил Раймонд Вольдемарович, ему не нравятся шумные праздники. И нынешний день рождения не стал исключением.
«Я получил очень много подарков. Получил и крендель. Угостил своих коллег. Он не только большой и красивый, но еще и очень вкусный. Слава Богу, что день рождения прошел! Сейчас слишком много таких годовщин и люди хотят показать себя. Мне это совсем не нужно. Не люблю шумных праздников».
Вот такой Маэстро Раймонд Паулс!
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