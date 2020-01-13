Раймонд Паулс: Иногда от известности можно устать

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13 января 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Легенда Латвии, композитор, пианист Раймонд Паулс 12 января отметил 84-летие. И по традиции провел свой праздник на сцене.

Несмотря на свой почтенный возраст, Маэстро продолжает радовать своих поклонников и не собирается уходить на покой.

Раймонд Паулс: немного о своей юности и о праздниках

-Раймонд Вольдемарович, и вновь свой праздник встретите на сцене. Давнишняя традиция. С днем рождения, Маэстро! Здравия, долгих и счастливых лет!

-Спасибо. Да, традиция хорошая. Продолжаю свою деятельность. До сих пор могу привлечь на свои концерты публику.

-У Вас никогда не было недостатка в поклонниках. Вы – легенда Латвии. Сложно все время осознавать, что находишься под пристальным вниманием? Можно и устать.

-Да, иногда от известности можно устать. Но без нее может быть сложно. По степени популярности можно определить, сколько к тебе придет людей на концерт. Ко мне приходят.

-Что для Вас День Рождения? Особый день?

-Еще на год старше стал. Особого, конечно, ничего нет. Рабочий день. Будни. Я же на сцене. Работаю.

-Только на сцене отметите праздник? А как же родные, друзья?

-Я не так молод, чтобы долго веселиться. Посидим с семьей немного и отметим.

-А праздничный торт будет?

-Должен быть.

-С днем рождения! Благодарю за беседу.