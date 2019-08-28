Раймонд Паулс: о джазе и счастье

Беседовать с Раймондом Паулсом невероятно интересно. Даже несколько фраз Маэстро запоминаются на долгое время. Ведь главное в этих беседах – юмор, мудрость и четкое понимание действительности.

- Раймонд Вольдемарович, скоро и лето закончится. Не жаль теплых дней?

- Каждое время года имеет свои прелести. Но я люблю, когда солнышко светит.

- Раймонд Вольдемарович, хотела вас спросить о джазе. Вы как-то говорили, что очень увлекались джазом в 60-х годах. Но в те годы джаз особо не был в чести…

- К сожалению… Да, это было большое увлечение в те годы. Мы с друзьями-музыкантами сами всему учились. Доставали иностранные пластинки, обрабатывали известные мелодии, копировали где-то… Да, в те годы джаз можно было услышать больше в подвалах. Чтобы играть джаз нужно иметь свой стиль, свое отношение. Я не участвовал ни разу в джазовых фестивалях. Где-то жаль. Но сложилось так, как сложилось.

- Но вашу музыку любят и знают. Вы – Маэстро!

- Это хорошо, когда люди с уважением относятся к музыканту. Хорошо.

-Раймонд Вольдемарович, вы счастливый человек?

- Счастливый. Солнце светит и уже хорошо. Конечно, счастливый.

- Благодарю за беседу.