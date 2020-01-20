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20 января 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Фото: соцсети

Власти Мальдивской Республики обеспокоены тем, что острова в скором времени могут полностью погрузиться под воду. Этот пугающий процесс связан с повышением уровня моря на фоне глобального потепления. Венеция, Барселона, Шанхай и другие города на грани исчезновения.

Эпохой глобального потепления учёные пугают нас уже далеко не первый год, однако кажется только сегодня мы начинаем чувствовать реальное влияние этих процессов на климат. Тёплая зима 2019 и 2020 года сначала расстраивала, а затем и пугала москвичей. Летние лесные пожары в России, пожары в Австралии, уничтожившие множество животных, многие из которых занесены в Красную Книгу. Все это действительно настораживает человечество, многие вспоминают высказывания юной шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая заявляла о том, что ради экономических достижений люди готовы уничтожать окружающую среду. А уничтожение окружающей среды в ходе «технологического прогресса» как раз во многом и привело к глобальному потеплению. Сегодня становится ясно, что процессы, которые сопутствуют этому явлению, могут привести к реальной угрозе для человечества. Так, например, многие города и даже странно постепенно уходят под воду.

Мальдивы тонут

Несмотря на большую привлекательность для туристов и любителей комфортного отдыха Мальдивские острова находятся на грани тотального исчезновения. Это происходит по двум причинам: постепенное погружение под воду и нехватка финансов для ликвидации этого процесса. Представители официальной власти государства пытаются привлекать внимание к проблеме на международном уровне. Так, например, бывший глава республики Мухамед Нашид проводил совещание кабинета министров в прямом смысле «под водой». Однако ни эта акция, ни мольбы о помощи на переговорах ООН по климату, которые проходили в Мадриде в декабре 2019 года, не увенчались успехом. Спасение действительно уникального места никто финансировать не собирается.

Может быть международная организация уверена в том, что правительство Мальдив получает достаточно денег на борьбу с климатической катастрофой от туристов. Однако вряд ли власти республики будут укрывать финансовые ресурсы, находясь в прямом смысле на тонущих островах. Тем не менее, глава МИД Мальдив Абдулла Шахид выражает надежду, что на грядущем раунде переговоров по климатической катастрофе, который пройдёт в 2020 году в Глазго, страна получит должную поддержку.

«Чтобы защитить острова, мы должны начать строительство укрепленных стен в море. Это дорого, но это необходимо. Мы не можем ждать, пока мы лишимся всех земель», – цитирует Коммерсантъ слова Абдуллы Шахида.

Абдулла Шахид, глава МИД Мальдивской Республики

Страшнее всего то, что не только Мальдивские острова на грани полного погружения под воду. Многие города и даже страны мира стоят на пороге аналогичной проблемы, решать которую приходится уже сейчас. Однако, к сожалению, как её решать, никто пока не знает.

Повышение уровня моря

Пока ученые могут только прогнозировать, однако и в этой области наблюдается ряд существенных проблем, которые могут вводить деятелей науки в заблуждение. Одна из проблем заключается в том, что по всей площади Земли недостаточно специализированных измерительных аппаратов, которые способны вычислять и прогнозировать увеличение реального уровня моря по всей планете. В связи с этим существует несколько теоретических прогнозов, которые достаточно сильно разнятся. Первый – весьма обнадеживающий. По данным Потсдамского института измерения климатических изменений, которые были опубликованы в период с 2014 по 2015 год, тенденция такова: уровень моря повысится на целых три метра, но это произойдёт через сотни, а то и тысячи лет.

Но существует и другой прогноз, который действительно пугает. По данным этого исследования, уровень моря может повыситься до двух метров уже до 2100 года, а дальше продолжит повышаться до пяти метров в течение ближайших 300 лет. Эту теорию однако считают не вполне состоятельной, так как, по заявлению ученых, из-за незначительно смещения центра тяжести Земли где-то уровень моря может быть выше, а где-то ниже. Именно поэтому не стоит связывать это явление с процессом глобального потепления. Однако сам факт того, что уровень моря продолжает повышаться ещё с середины XIX века пугает и без этих впечатляющих прогнозов.

Новая Атлантида

По мнению некоторых учёных, среди городов, которые скоро могут погрузиться под воду:

• Венеция (Италия)

• Манхэттен (США)

• Шанхай (Китай)

• Иокогама (Япония)

• Одесса (Украина)

Венеция, фото соцсети

Так, например, Венеция сейчас находится на высоте 2 метров над уровнем моря (и это не вся территория). А это значит, что если наихудший прогноз сбудется, город точно окажется под водой. Да, сегодня разрабатываются специальные системы, которые будут предназначены для борьбы с затоплениями до трёх метров, однако город уже не первый год несомненно находится в опасности. В Нью-Йорке все не так критично, там высота над уровнем моря достигает десяти метров. Однако, если задуматься, что многие важные системы жизнеобеспечения города находятся под землёй, ситуация уже не кажется такой простой. Тем более, официальные координаты, которые показывают уровень расположения местности над морем приблизительны и условны: на деле все может быть намного страшнее.

В целом, в опасности вообще все прибрежные города. Среди них и Санкт-Петербург (12 метров над уровнем моря), и Барселона (30 метров над уровнем моря), и Майами (1 метр над уровнем моря). И все эти процессы связаны с глобальным потеплением, «продуктом» жизнедеятельности человека на Земле. И сейчас осталось только несколько трудоемких и дорогих путей решения проблемы: развитие экотехнологий, максимальное оттягивание последствий катастрофы (например, строительство защитной инфраструктуры от затопления) либо полный отказ от использования вредных технологий. Однако пока человечество, кажется, к этому не готово.

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