Три острова около Хабаровска уходят под воду

Острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский подтоплены из-за паводка. Утром 3 августа вода поднялась еще на четыре метра.

Специалисты передают, что в ближайшие сутки уровень воды поднимется еще на 50 см, а к 10 августа он достигнет отметки 580-630 см. На территориях островов работают оперативные группы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, а также сотрудники пожарно-спасательной части.

ДО сих пор в регионе, исключая Аяно-Майский и Охотский районы, действует режим ЧС. Тем временем, в некоторых местах приусадебные участки освобождаются от воды. Несколько участков освободились от подтопления в селах Прудки, Полетное, Петровичи и Марусино. Жилые дома не подтоплены.

Из-за высокого уровня воды на Уссури в селе Корсаково Хабаровского района остается подтопленным один приусадебный участок.

Из-з а паводков в Хабаровске перенесены причалы теплоходов. Также временно приостановлено сообщение Хабаровск – Фуюань (КНР).