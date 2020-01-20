Позвони. Напиши. Заплати

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20 января 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели», Ирина РОЩИНА ]

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Еще в декабре 2019 года сотовые операторы объявили о повышении цен на свои услуги. Подобный рост распространяется только на архивные тарифные планы и составляет около 10-12%.

Так, с 1 января абоненты Tele2 отдают не 400, а 440 рублей за тариф «Мой онлайн 11_2018». Пользователей «Мегафона» изменения тронули чуть позже: с 13 января они платят 630 рублей вместо привычных 500 за «Все включено М». Счастливчики и финалисты по датам – владельцы сим-карты «Билайн». Повышение до них дошло только 16 января и распространилось на план «Все мое»: 1020 рублей взамен на 900.

Каждый год нам приходит заветное sms-сообщение об изменении цен и условий на наш тариф. Все это делается для того, чтобы «пересадить» нас на новый, где вы будете получать больший объем услуг за соответствующую плату. Сотовым операторам это выгодно, а вам? Полностью ли вы используете «минуты», «гигабайты» и «сообщения»? Вряд ли. В особом количестве остаются неистраченные «разговоры» и «переписки». Лидер по эксплуатации – Интернет. Не у каждого так, но у многих.

У подавляющей части абонентов в запасе всегда есть «минуты» и «сообщения». Допустим, в вашем тарифе доступно по 100 штук на каждую из этих двух услуг и заветные «гигабайты». За весь пакет вы отдаете 400 позолоченных монет. Проходит год и приходит сообщение от образных «ЗвонилкОФ», в котором они приятно поздравляют вас с Новым годом, а также говорят, что в ближайшем будущем вы будете иметь доступ к тремстам «минутам», «сообщениям» и все тому же объему Интернета. Теперь за 620 рублей. Возникает вопрос: «А зачем мне большее количество разговорных и письменных услуг, если я все равно не могу их израсходовать? У меня есть «гиги», которые обнуляются спустя две недели от начала месяца, после чего я вынужден докупать их.» Все это для привлечения вас к строю новых тарифов.

Зачем нам дают «минуты» и «сообщения» в эпоху мессенджеров и социальных сетей? Известно, что люди многих профессий – от курьера до коммерческого директора ­– давно перешли на WhatsApp, где создают чаты, ведут деловые переписки, звонки и даже конференции.

Также во многих смартфонах присутствует «своя связь». Вы просто звоните человеку благодаря действию сети Интернет.

Каков итог? Каждый год цены на архивные тарифы будут расти, их составляющее, возможно, тоже. Мир меняется и развивается каждый день. Совершенствуются многие технологии, в том числе и сотовая связь. Внимательно посмотрите, что предлагают операторы в своих тарифах. Подумайте, может стоит поменять оператора или тарифный план, чтобы не переплачивать.

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