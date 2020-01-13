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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Сотовые операторы рассказали, кому повысят стоимость связи

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Сотовые операторы рассказали, кому повысят стоимость связи
Фото: pixabay.com

С начала нового года ряд сотовых операторов заявили о повышении цен на некоторые тарифы. «Мегафон» изменит стоимость с 13 января, а «Вымпелком» («Билайн») – с 16 января.

Сотовые операторы предупредили о существенном повышении тарифов

Сотовые операторы предупредили о существенном повышении тарифов

Сотовые операторы отметили, что повышение цен коснется архивных тарифов. Необходимость увеличить стоимость они обосновали ростом потребления услуг.

«Что касается повышения на архивных тарифах, то сейчас это предпринимают практически все операторы, пересаживая абонентов на тарифы с большим включенным пакетом услуг... Я думаю, что по большому счету это коснется до четверти пользователей абонентской базы», - рассказал эксперт.

АБ

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