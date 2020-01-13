Сотовые операторы предупредили о существенном повышении тарифов

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13 января 2020, 06:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сотовая связь, pixabay.com

Тарифы на сотовую связь с наступившего года значительно возрастут. Об этом сообщили эксперты-аналитики агентства Content Review.

По их мнению, тарифные повышения связаны с принятыми ранее некоторыми законами, в частности, «пакета Яровой» и устойчивом рунете.

По мнению аналитиков, цены на мобильную связь могут взлететь до 18 процентов.

Ранее сообщалось, что реализация «пакета Яровой». Он вступил в силу в октябре 2018 года, предусматривает сохранять данные содержания разговоров пользователей, а это приведет к дополнительным расходам для приобретения необходимого оборудования.

Что касается устойчивости рунета, то еще в прошлом году президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон, в котором предусматривается установка оборудования для недопущения противоправной информации.