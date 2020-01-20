АН публикует фото «закладки», убившей главу ДНР Александра Захарченко

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20 января 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото закладки в кафе Сепар (автор: иеромонах Феофан Кратиров)

У «Аргументов недели» появилось фото «закладки» над дверью в кафе «Сепар». Там была спрятана взрывчатка, которая убила главу ДНР Александра Захарченко.

Взрывчатка, убившая Александра Захарченко, в кафе «Сепар» была заложена задолго до взрыва. Она лежала в белом мешке над входной дверью. Его хорошо видно на снимке, сделанном за некоторое время до трагедии.

«Фото было сделано в кафе «Сепар» за неделю до того, как там был убит Александр Захарченко», — рассказал корреспонденту АН иеромонах Феофан Кратиров. Именно он и передал снимок.

Александр Захарченко погиб в кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. Тогдашний глава ДНР вошел в помещение. Сразу после этого произошел взрыв.

По известной информации, организатором теракта стал пятый департамент ДКР СБУ. Судя по остаткам взрывного устройства, к преступлению причастны также западные спецслужбы.



ФОТО ИЗ КАФЕ "СЕПАР" ЗА НЕДЕЛЮ ДО ВЗРЫВА (автор: иеромонах Феофан Кратиров)

красным обведено место закладки