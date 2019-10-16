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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Экс-премьер ДНР раскрыл ранее неизвестные детали операции по убийству Захарченко

, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-премьер ДНР раскрыл ранее неизвестные детали операции по убийству Захарченко
Бывший глава ДНР Александр Захарченко, Senkar Tomas / globallookpress.com

Александр Бородай, бывший глава кабинета министров ДНР, обнародовал ранее неизвестные подробности убийства главы республики Александра Захарченко. Интервью с Бородаем продемонстрировали на российском телевидении.

Украине предрекли «разрыв в клочья» после возвращения ДНР и ЛНР в состав страны

Украине предрекли «разрыв в клочья» после возвращения ДНР и ЛНР в состав страны

По словам экс-премьера, операцию по ликвидации Захарченко, проведенную в августе прошлого года, планировали «заброшенные агенты», которых контролировали представители украинских спецслужб. Лидера ДНР убили люди, работавшие еще на советский КГБ, поведал Бородай в разговоре с «Царьградом». Как отметил собеседник канала, все арестованные по делу – пенсионеры.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что донецкий военкор Денис Григорюк предрек Украине «разрыв в клочья» в случае воссоединения с территориями, которые в настоящий момент занимают ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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