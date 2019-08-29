СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

В убийстве Александра Захарченко могли принимать участие сотрудники личной охраны бывшего главы ДНР.

Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

Telegram-канал Baza проводит собственное расследование убийства Захарченко.

По информации канала, в тот день Захарченко неоднократно менял свои планы, сам управлял своим автомобилем и не информировал никого, даже своих телохранителей, о точном маршруте своих передвижений. Он командовал следовать за ним.

По версии расследования, визит Захарченко в кафе был "чистой случайностью". Он не был до этого в "Сепар" примерно два месяца.

За несколько дней до взрыва кафе проверяли перед возможным приездом Иосифа Кобзона.

По мнению опрошенных каналом Baza силовиков из Министерства госбезопасности республики (МГБ) и сотрудников Республиканской государственной службы охраны (РГСО), взрывное устройство сработало по сигналу с кнопки. По версии расследования, убийца должен был видеть Захарченко собственными глазами. Отмечается, что бомба с активацией через телефон или через видеокамеру в тех условиях просто не позволила бы осуществить взрыв с такой точностью по нескольким причинам, в том числе из-за возможных перебоев со связью или опоздания сигнала с камер.

Как установлено, взрывное устройство было заложено в электропроводке светильников кафе. Это кафе считалось "неофициальной" резиденцией Захарченко. Для установки взрывного устройства в потолке потребовалось не менее 40 минут.

Основатель батальона "Восток", экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский считает, что способ установки взрывного устройства сигнализирует о неограниченном времени и свободном доступе в кафе. Он отметил - возникают определенные мысли.