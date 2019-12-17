Акция «Чужой беды не бывает» поможет больным детям

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17 декабря 2019, 11:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Увельском районе прошла очередная акция «Чужой беды не бывает», во время которой сельчане собирают средства в помощь больным детям. На этот раз удалось собрать 1,1 миллиона рублей.

Как сообщает агентство Полит74, инициатор проекта – бывший глава Увельского района, ныне депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Мероприятие проводится уже 20 лет и считается самым масштабным благотворительным проектом региона. Парламентарий отмечает, что за годы существования акции собранные средства помогли спасти жизни сотням маленьких увельчан.

«Все, кто получал помощь, находились в тяжелой жизненной ситуации - кому-то потребовались средства на дорогостоящие лекарства, лечение в столичных или зарубежных клиниках. У кого-то случилась беда – в результате пожара пострадало имущество семьи, кому-то деньги были нужны на приобретение товаров первой необходимости и питание, детям-инвалидам – на автотранспорт, чтобы можно было в райцентре заниматься со специалистами», - рассказал он.

Во время подведения итогов юбилейной акции, прозвучало немало историй о спасенных жизнях. Героем одной из них стал 17-летний Егор Чумак, которому в детстве поставили страшный диагноз – лейкоз. Болезнь прогрессировала, и нужна была срочная операция. Благодаря было проведено необходимое лечение. Егор Чумак победил рак. Сейчас он студент Южноуральского энергетического техникума, спортсмен, профессионально занимается легкой атлетикой, призер областных и окружных соревнований.

Фото пресс-службы Анатолия Литовченко