Открытое письмо редакции газеты «АН» министру внутренних дел РФ генералу полиции В.А.Колокольцеву

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16 октября 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Открытое письмо редакции газеты «Аргументы Недели» и сетевого издания «Аргументы неделi» министру внутренних дел РФ генералу полиции В.А.Колокольцеву

Уважаемый Владимир Александрович!

Редакция газеты «Аргументы Недели» и сетевого издания «Аргументы неделi» уже месяц ведёт журналистское расследование, на наш взгляд, совершенно недопустимого уголовного преследование бизнесмена и мецената Александра Мищенко. Летом этого года А.Мищенко выиграл дело о взыскании долга в свою пользу с ООО «Рой-Форт», в котором некогда значился учредителем. Это подтверждено решением Останкинского районного суда и Мосгорсуда. Однако после этого, как мы предполагаем, в отместку нынешний владелец компании, Валентин Влахно и его юристы, написали заявление сразу в два УВД – СВАО и ЦАО, – по поводу того, что бывшее руководство компании, якобы, по подложным документам похитило у ООО «Рой-Форт» 10 млн руб. Теперь А.Мищенко пытаются обвинить по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ.

Редакцию заинтересовал ряд странностей, откровенных перегибов, а также, как заявляют проходящие по данному делу свидетели, нарушений со стороны сотрудников МВД, которые происходят во время уголовного расследования. Среди них сначала отказ, а потом и внезапное составленное в кратчайшие сроки постановление в возбуждении уголовного дела. Ограничения передвижения и запрет на вызов адвокатов во время обысков в доме у Мищенко и домах других свидетелей. Привлечение больших сил Росгвардии к обыскам (вероятно, с целью устрашения и запугивания). Изъятие оригинала исполнительного листа у Мищенко по гражданскому делу о взыскании долга с ООО «Рой-Форт», а после отказ вернуть его, хотя Мищенко имеет на это право, ведь документ так и не был зарегистрирован в качестве вещественного доказательства. Это действие, по сути, препятствует законному исполнению решения Останкинского суда, что является нарушением ст.81 УПК РФ и ч.2 ст. 13 ГПК РФ. Плюс к этому давление на бывшего главного бухгалтера компании с целью получить нужные, основанные на неполноте данных и заведомо ложные показания для того, чтобы были основания обвинить Мищенко в мошенничестве. Кроме того экс-главбух Е. Вахлакова, в отношении которой и проводился допрос с пристрастием и применением различных психологических уловок, попросила повторно её допросить. Но уже в присутствии адвоката. Однако следователь, который работает по этому делу, капитан юстиции С.Назаров, отказывается это делать. Из чего мы предполагаем, что установление истины не входит в его интересы.

В связи с действиями следователя С.Назарова и оперуполномоченного С.Чепика, которые и ведут уголовное преследование, редакция, с целью объективного и всестороннего освещения проблемы, а также достоверного информирования общественности направила запросы в Управление собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, пресс-службу ГУ МВД России по г. Москве. Однако никакой реакции от соответствующих ведомств не поступило. Ответов редакция не получила, что согласно ст. 58 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации»является со стороны официальных лиц этих ведомств воспрепятствованием осуществлению профессиональной журналистской деятельности.

Отсутствие реакции ничем не объясняется. Более того, силовые ведомства неоднократно просили обращаться к ним представителей СМИ с целью избежать распространения фейковых новостей и недостоверных данных. Но мы видим, что в действительности представители этих ведомств не заинтересованы в этом. Вместо того, чтобы пролить свет на события и дать оценку следственным действиям, представители этих ведомств игнорируют проблему.

В связи с вышеизложенным просим Вас прокомментировать игнорирование запросов редакции СМИ официальными представителями ряда управлений Министерства внутренних дел.

Подробности по журналистскому расследованию можно прочитать в материалах «Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму», «Бизнес тянут в 90-е» и «Обыски с пристрастием».

С уважением,

редакция газеты «Аргументы Недели» и сетевого издания «Аргументы неделi»