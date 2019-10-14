Роструд призывает соблюдать правило двойной оплаты труда в праздничные дни

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14 октября 2019, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Роструд в понедельник напомнил правила выхода на работу и оплаты труда в праздники в связи с приближающимися длинными выходными в честь Дня народного единства. Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Подчеркивается, что привлекать человека к работе в выходные дни и праздники можно лишь в исключительных случаях, с письменного согласия сотрудника после соответствующего распоряжения и приказа, изданного работодателем.

Как сообщает RT, ссылаясь на данные Роструда, сдельщикам обязаны платить не менее чем по двойным расценкам. Тем, чей труд оплачивается по тарифам, следует в праздничные и выходные дни платить в размере не менее двойной тарифной ставки.

В свою очередь работник имеет право по желанию взять вместо денег лишний день отдыха.