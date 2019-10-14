Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Роструд призывает соблюдать правило двойной оплаты труда в праздничные дни

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Роструд призывает соблюдать правило двойной оплаты труда в праздничные дни
фото: pixabay.com

Роструд в понедельник напомнил правила выхода на работу и оплаты труда в праздники в связи с приближающимися длинными выходными в честь Дня народного единства. Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Подчеркивается, что привлекать человека к работе в выходные дни и праздники можно лишь в исключительных случаях, с письменного согласия сотрудника после соответствующего распоряжения и приказа, изданного работодателем.

Как сообщает RT, ссылаясь на данные Роструда, сдельщикам обязаны платить не менее чем по двойным расценкам. Тем, чей труд оплачивается по тарифам, следует в праздничные и выходные дни платить в размере не менее двойной тарифной ставки.

В свою очередь работник имеет право по желанию взять вместо денег лишний день отдыха.

ЕТ

//картина дня

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Неравнодушные люди очень заботятся о большом патриоте телеведущем Владимире Соловьеве и создали петицию с требованием запретить ему въезд в Италию, рассадник западных…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Полицейских, остановивших автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, подозревают в превышении полномочий. В отношении правоохранителей проводится проверка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан