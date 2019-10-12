Татьяна Голикова порекомендовала медикам и учителям, недовольным условиями труда, уволиться

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12 октября 2019, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова призвала медиков и учителей, недовольных условиями труда, уволиться.

На коллегии Министерства труда она заявила, что если человек выбрал эту профессию, то должен отдаваться ей со всей душой, не взирая ни на что, а в противном случае сменить место работы. Россияне всегда ждут очень многого, резюмировала вице-премьер.

"А если они и правда все возьмут и уволятся, лечить и учить депутаты и чиновники станут?","Чтобы отдаваться чему-то со всей душой, нужно, чтобы голова не была забита мыслями о том, что будет есть твоя семья до зарплаты. Но они это никогда не поймут", - комментируют новость в Сети.