Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

МВД: 34-летняя женщина задержана в Москве по подозрению в выводе за границу миллиарда рублей

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

МВД: 34-летняя женщина задержана в Москве по подозрению в выводе за границу миллиарда рублей
фото: pixabay.com

34-летняя женщина задержана в Москве по подозрению в выводе из России за границу миллиарда рублей в течение трех лет. Подозреваемая - предполагаемый организатор схемы незаконного вывода денег за рубеж. Женщина в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Ей предъявлено обвинение.

Официальный представитель МВД  РФ Ирина Волк рассказала, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России перекрыт нелегальный канал перевода денежных средств в иностранной валюте за рубеж с использованием подложных документов.

По данным полиции, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы РФ с 2015 по 2018 год, составила более одного миллиарда рублей. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.

В столичном регионе и в Санкт-Петербурге прошли более 20 обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более  23 миллионов рублей.

ИЧ

//картина дня

Бывший президент Украины Пётр Порошенко оценил высказывания во время пресс-марафона украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, глава государства достаточно…

В мире

Вычислен предполагаемый срок разгрома ВСУ армией России в случае войны за Крым

Вычислен предполагаемый срок разгрома ВСУ армией России в случае войны за Крым

Вооруженные силы Украины ждет разгром, если Киев решит воевать с Россией за Крым, который власти соседнего государства называют «оккупированным». Такой прогноз содержится в посте, появившемся в блогосфере.

Реализация «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что конфликт в Донбассе перекинется на Харьковскую область, а также на весь юг Украины. С соответствующим прогнозом выступил политик Дмитрий Корчинский.

Реализация «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что конфликт в Донбассе перекинется на Харьковскую область, а также…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Кемеровской областной детской клинической больнице произошло знаменательное событие - родилась девочка-"богатырша". Новорожденная появилась на свет 4 октября весом 5 кг…

//новости ан

//новости ан

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова отреагировала на замечание своего "хейтера". Пользователь поинтересовался, когда российская звезда перестанет петь…

//новости ан

Оперная певица Анна Нетребко порадовала своих поклонников, опубликовав фото с репетиции. На репетиции артистка запечатлена то ли в домашнем костюме, то ли в пижаме…

//новости ан

Певец Стас Михайлов призвал поклонников актрисы Анастасии Заворотнюк помолиться за нее. Артист узнал, что СМИ и поклонники Заворотнюк слишком настойчиво и беспардонно…

//новости ан

Пропавшую в Саратове 9-летнюю девочку нашли мертвой. Девочку нашли мертвой в одном из гаражей, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Люди чуть…

//новости ан

В Москве сотрудники межрегиональной транспортной прокуратуры проверят качество исполнения требований законодательства в области транспортной безопасности в аэропорту…