МВД: 34-летняя женщина задержана в Москве по подозрению в выводе за границу миллиарда рублей

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11 октября 2019, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

34-летняя женщина задержана в Москве по подозрению в выводе из России за границу миллиарда рублей в течение трех лет. Подозреваемая - предполагаемый организатор схемы незаконного вывода денег за рубеж. Женщина в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Ей предъявлено обвинение.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России перекрыт нелегальный канал перевода денежных средств в иностранной валюте за рубеж с использованием подложных документов.

По данным полиции, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы РФ с 2015 по 2018 год, составила более одного миллиарда рублей. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.

В столичном регионе и в Санкт-Петербурге прошли более 20 обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.