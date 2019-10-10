Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

У губернатора Ленобласти неприлично дорогая коллекция швейцарских часов. Только по фото в Сети насчитали на 12 миллионов

, 18:58 [ «Аргументы Недели», ]

У губернатора Ленобласти неприлично дорогая коллекция швейцарских часов. Только по фото в Сети насчитали на 12 миллионов

Любят наши чиновники дорогие игрушки – роскошные авто, дорогие апартаменты, красивые яхты. Но ведь ими просто так не похвастаешься. Другое дело аксессуары, по ним сразу видно и статус, и уровень человека.

Возглавляющий с 2012 года Ленинградскую область губернатор Александр Дрозденко не ровно дышит к швейцарским часам. Их у него целая коллекция, по самым скромным подсчетам на 12 миллионов и это только те, что успели посчитать журналисты на официальных фото, размещенных в Сети.

Вот он в часах Rolex Cosmograph Daytona полностью из платины, серебристо-голубой циферблат украшен бриллиантами, стоимостью более 5 000 000 рублей. И это в то время как за весь 2018 год Дрозденко задекларировал доход - 5 022 255 рублей. Видимо, не ел-не пил, все до копейки отдал за любимое хобби.

У губернатора Ленобласти неприлично дорогая коллекция швейцарских часов. Только по фото в Сети насчитали на 12 миллионов

 Кроме бриллиантово-платинового Rolex, в коллекции Александра Дрозденко имеется ставший уже классикой для российских чиновников Breguet Classique Retrograde в желтом золоте 1 500 000 рублей. И столь же полюбившейся чиновникам Ulysse Nardin Classico Dual Time в желтом золоте 1 500 000 рублей.

Но и это еще далеко не все часы губернатора. Встречайте - Ulysse Nardin модель Sonata Cathedral Dual Time из белого золота, лимитированная версия за 1 500 000 рублей и Cvstos Challenge Eagle of Russia CII-RE в титановом корпусе со вставками из золота (ограниченная серия 25 штук) 1 500 000 рублей.

У губернатора Ленобласти неприлично дорогая коллекция швейцарских часов. Только по фото в Сети насчитали на 12 миллионов

В общем с легкой руки telegram-канала «Постправда», в Сети почти появился уникальный квест – найди фото губернатора Ленобласти и определи хронометры на его руке, а также миллионы, которые они стоят. Почти… Потому что досчитав до 12 миллионов, игра застопорилась.

«Пресс-служба губернатора удалила с официального сайта главы региона часть фотографий, которые позволили бы идентифицировать еще как минимум четыре модели часов», - написал админ канала. А жаль, так весело все начиналось!

//картина дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате"…

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского». Соответствующие формулировки содержатся в публикации, появившейся на страницах СМИ.

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Москве сотрудники межрегиональной транспортной прокуратуры проверят качество исполнения требований законодательства в области транспортной безопасности в аэропорту…

//новости ан

Скоро в России каждый второй станет коуч-тренером. Украв 6 млн. долларов и находясь под приговором по статье "мошенничество", но сумев избежать тюрьмы, они подаются…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Любят наши чиновники дорогие игрушки – роскошные авто, дорогие апартаменты, красивые яхты. Но ведь ими просто так не похвастаешься. Другое дело аксессуары, по ним сразу…

//новости ан

Телеведущая Наиля Аскер-Заде пожаловалась своим подписчикам, что ее якобы какая-то дама «заказала» таинственному колдуну, чтобы порчу навести. Поклонники сочувствуют…

//новости ан

В Сети появились фотографии жительницы города Ершов Саратовской области - россиянке в инвалидном кресле приходится заползать в больницу по ступеням на коленях. "Да я уже…

//новости ан

//новости ан

Роскосмос собирается потратить более 7,5 миллиона на памятник. Он увековечит российскую аварию пилотируемого корабля «Союз МС-10». И нет, вы не ослышались - это авария…