У губернатора Ленобласти неприлично дорогая коллекция швейцарских часов. Только по фото в Сети насчитали на 12 миллионов

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10 октября 2019, 18:58 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина ]

Любят наши чиновники дорогие игрушки – роскошные авто, дорогие апартаменты, красивые яхты. Но ведь ими просто так не похвастаешься. Другое дело аксессуары, по ним сразу видно и статус, и уровень человека.

Возглавляющий с 2012 года Ленинградскую область губернатор Александр Дрозденко не ровно дышит к швейцарским часам. Их у него целая коллекция, по самым скромным подсчетам на 12 миллионов и это только те, что успели посчитать журналисты на официальных фото, размещенных в Сети.

Вот он в часах Rolex Cosmograph Daytona полностью из платины, серебристо-голубой циферблат украшен бриллиантами, стоимостью более 5 000 000 рублей. И это в то время как за весь 2018 год Дрозденко задекларировал доход - 5 022 255 рублей. Видимо, не ел-не пил, все до копейки отдал за любимое хобби.









Кроме бриллиантово-платинового Rolex, в коллекции Александра Дрозденко имеется ставший уже классикой для российских чиновников Breguet Classique Retrograde в желтом золоте 1 500 000 рублей. И столь же полюбившейся чиновникам Ulysse Nardin Classico Dual Time в желтом золоте 1 500 000 рублей.

Но и это еще далеко не все часы губернатора. Встречайте - Ulysse Nardin модель Sonata Cathedral Dual Time из белого золота, лимитированная версия за 1 500 000 рублей и Cvstos Challenge Eagle of Russia CII-RE в титановом корпусе со вставками из золота (ограниченная серия 25 штук) 1 500 000 рублей.









В общем с легкой руки telegram-канала «Постправда», в Сети почти появился уникальный квест – найди фото губернатора Ленобласти и определи хронометры на его руке, а также миллионы, которые они стоят. Почти… Потому что досчитав до 12 миллионов, игра застопорилась.

«Пресс-служба губернатора удалила с официального сайта главы региона часть фотографий, которые позволили бы идентифицировать еще как минимум четыре модели часов», - написал админ канала. А жаль, так весело все начиналось!