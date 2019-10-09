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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Гидрометцентр: перечислены плюсы глобального потепления для России

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Гидрометцентр: перечислены плюсы глобального потепления для России
фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг негативные прогнозы западных экспертов о последствиях глобального потепления. По его словам, они неактуальны для России.

"Выводы, которые делают американцы для своей территории и для нашей территории, разнятся. Наша страна, в основном, северная, и потепление климата, конечно же, будет способствовать тому, что нагрузка на электричество зимой уменьшится ... Конечно же, потепление зимнее является определенным благом для нашей страны", - пояснил эксперт радиостанции "Говорит Москва".

Вильфанд отметил, что есть несколько сценариев развития глобального потепления в мире. По его словам, в большинстве случаев всё зависит от того, как поведёт себя человек в экстремальной ситуации.

"Все страны стремятся к уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу, но даже если представить, что если сейчас мгновенно прекратится ремиссия парниковых газов в атмосферу, то всё равно потепление будет длиться ещё десятилетиями. Поэтому всё зависит о то того, как человечество поведёт себя, как человек поведёт себя", - отметил он.

Западные специалисты считают, что из-за парниковых выбросов территория, которую будет охватывать экстремально высокая температура, вырастет на 50-80%. По их мнению, это может привести к увеличению смертности и повышению. нагрузки энергосетей.

БА

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