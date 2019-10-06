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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В РПЦ предложили учить детей церковнославянскому языку вместо английского

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ предложили учить детей церковнославянскому языку вместо английского
Фото: pixabay.com

В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей Дмитрий Смирнов. По мнению священнослужителя, церковнославянский является основой русского языка.

Отец Дмитрий отметил, что сейчас учить детей английскому языку начинают практически сразу после рождения. Священник считает, что для изучения иностранных языков не нужно много времени и сил, тогда как не все россияне в совершенстве владеют родным языком, передаёт “Интерфакс”.

“Русский язык - язык газет, язык телевидения - это меня совсем не устраивает, а церковнославянский, как один мудрый батюшка сказал, на нем не написано ни одной плохой книги”, - сказал протоиерей.

АБ

//картина дня

В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей Дмитрий Смирнов. По мнению священнослужителя, церковнославянский является основой русского языка.

В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей…

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