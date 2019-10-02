В Волгоградской области началась уборка кондитерского подсолнечника

В Волгоградской области аграрии приступили к сбору кондитерского подсолнечника. Эту культуру впервые посадили в 2019 году на поле размером в 300 гектаров.
Кондитерский подсолнечник используют в хлебопекарной промышленности. Также он идет на продажу в жареном виде, сообщает ОТР. «Кондитерский подсолнечник - он совершенно другой. То есть у него крупное ядро, менее масленичный, он должен быть тонкокорый и, соответственно, желательно чтобы он был некислотный – сладкий», - рассказали эксперты.
Также как пишет портал "Дни24", ранее диетологи рассказали, что людям, которые страдают от вздутия живота, перед сном нужно съедать ложку шелухи подсолнечника. Это позволит нейтрализовать часть процессов, происходящих в организме ночью.