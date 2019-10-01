Антитабачная кампания в России не действует на женщин

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1 октября 2019, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Заместитель директора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава Анна Концевая заявила, что в России растет число курящих женщин.

Специалист подчеркнула, что отечественная антитабачная кампания является одной из лучших в мире, однако женщины к ней мало восприимчивы. По словам Концевой, существующая программа по большей части направлена на мужчин, передаёт Интерфакс. В итоге наблюдается тенденция, когда количество курящих мужчин сокращается, а женщин – растет.

«У нас, действительно, очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводят в пример как одну из лучших практик. Но оно работает для мужчин, но не работает у женщин», - рассказала Концевая.