Под пристальным вниманием – рынок алкогольной продукции

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1 октября 2019, 12:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел планерное совещание, темой рассмотрения на котором стало выполнение закона в сфере регулирования продажи алкоголя. Участие в работе совещания принял директор краевого департамента внутренней политики Сергей Пуликовский.

- Основной новеллой законодательства в сфере регулирования алкогольной продукции является введение Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на всех этапах производства и оборота алкогольной продукции. В век компьютерных технологий мы стремимся к тому, чтобы все технологические циклы были жестко регламентированы. Вместе с тем, на потребительский рынок продолжает поступать большое количество нелегальной, контрафактной и фальсифицированной алкогольной продукции, – обозначил проблему Юрий Бурлачко.

Информацию по обсуждаемому вопросу представил первый заместитель руководителя краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Сергей Шевченко. Всего в этом году уже составлено 1337 протоколов по нарушениям реализации спиртного. Департаментом вынесено 1718 постановлений об административном наказании, сумма штрафов превысила 30 млн рублей.

Вице-спикер ЗСК, председатель профильного комитета Сергей Алтухов, в свою очередь, добавил, что контроль за выполнением законодательства в сфере регулирования продажи алкоголя – одно из основных направлений работы комитета. В самом начале шестого созыва с этой целью была создана рабочая группа, которая проводит ежемесячный мониторинг состояния дел в данной сфере.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поднял проблему хранения изъятого контрафактного алкоголя, напомнив, что депутатами направлялось обращение к министру финансов РФ Антону Силуанову по вопросу строительства на территории Краснодарского края специализированного складского помещения. Сергей Шевченко пояснил, что в крае уже проводится эта работа, создание хранилища – в процессе.

Еще один вопрос, озвученный спикером ЗСК, касался соблюдения норм размещения точек по продаже алкоголя. В настоящее время муниципалитеты определяют самостоятельно через общественное обсуждение предельно допустимое расстояние между школами, детсадами, спортивными объектами и заведениями со спиртным. По словам Сергея Шевченко, к концу октября департамент получит данные, из которых будет видна ситуация в целом по краю.

- То, чего добились за долгие годы – табу на алкоголь возле школьных, спортивных, медицинских учреждений – надо удерживать всеми силами. Мы говорим, что Кубань – это территория минимального потребления алкоголя. Но понимаем, что спиртное востребовано приезжающими на отдых, поэтому наша задача – обеспечить качественными напитками и предложить продукцию местного производителя. При этом места присутствия детей должны быть по-прежнему ограждены от алкоголя, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

В принятой по итогам рассмотрения вопроса резолюции отмечается необходимость продолжить работу по выявлению и пресечению нарушений на рынке алкоголя и тонизирующих напитков, активизировать профилактическую деятельность, развивать взаимодействие с общественными организациями по этим направлениям.