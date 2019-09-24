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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае"

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

27 – 28 сентября 2019 г. в Карачаево-Черкессии пройдёт Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае». Организатор - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

27 сентября 2019 г. в Амфитеатре парка культуры и отдыха «Зелёный остров» города Черкесска состоится Гала-концерт, посвященный Всемирному дню туризма.

Зрители услышат выступления участников Всероссийского фестиваля  «Туристская песня на Домбае» и лучших самодеятельных коллективов из Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа.

Деловая программа пройдёт в посёлке Домбай.

28 сентября 2019 г. состоится круглый стол на тему «Развитие зимних туристских маршрутов и специфика проведения событийных мероприятий в зависимости от времени года на территории Северо-Кавказского федерального округа на Домбае» с участием аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Будет проведен анализ событийного туризма в СКФО, разработаны методические рекомендации по организации событий в зависимости от времени года.

На круглом столе пройдёт обсуждение вопросов организации событий в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах в зависимости от времени года, создания новых туристских маршрутов на событийные мероприятия в зимнее время, специфики проведения зимних событийных мероприятий в Карачаево-Черкессии. Будут затронуты вопросы экологического туризма на Северном Кавказе как средства патриотического воспитания молодёжи.

В обсуждении примут участие представители министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской республики, федерации спортивного туризма Карачаево-Черкесской республики, Карачаево-Черкесского государственного университета, ведущие туроператоры Северного Кавказа, представители туриндустрии Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

ГБ

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