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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Стоимость всех животных в России выросла в 400 раз

20 сентября 2019, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в Российской Федерации, а также лесных ресурсов. Стоимость зверей, таких как лоси, барсуки и туры, была повышена в 400 раз.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды. Отмечается, что в качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным.

Совокупная стоимость всех особей (по методологии ведомства к ним относится 21 вид) на конец 2018 года составила 267 млрд рублей. Это более чем в 400 раз выше оценки тех же животных на конец 2017-го.

Что повлияло на столь существенный рост стоимости неизвестно. Сколько стоят животные сегодня выясняют сравнительным методом: рыночная цена сопоставляется с ценой возмещения с браконьеров за убитую особь.

АС

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