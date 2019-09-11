"Kaktovottak": Нынешний и долгосрочный тренд политтусовочки в Telegram — «транзит»

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем @kaktovottak.

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

В политический Telegram меня втянул мой коллега и знакомый, с которым регулярно по прилёту в столицу обязательно вижусь — «Кремлёвский мамковед». Изначально созданный канал был обо всём мне интересном: психология, маркетинг, PR, социология, прочее. Но в один момент я дал у себя смешную реакцию на пост Мамковеда, в котором на то время было тысяч 13 подписчиков, он мне написал что-то вроде «смешно шутишь», разговорились, и он предложил писать про политику. Так и пришёл — а название оставил как нейтральное, потому что что-то более политически ёмкое и направленное не придумал.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Политика всегда была довольна интересна — я следить за темой начал где-то с 2012-го, когда была вся протестная активность. А тут появилась возможность реализоваться — и всё хорошо сошлось. Уникален канал тем, что он один из наиболее старых: практически все мастодонты вроде Медиатехнолога, Караульного, Красного Сиона, Ортеги, Кремлёвского Мамковеда и прочих — все мы относительно начинали в одно время и в одних условиях. Фактически наш канал наравне с этим «must read» — база и основа политического сегмента. Если ранее мы просто смешно и на грани фола с матами шутили про политические события и чиновников, то в итоге пришли к собственной аналитике и прояснению фактов и связей той аудитории, которой и славится Telegram — чиновникам регионального и федерального уровней.

-В чем ваша история успеха?

История успеха проста: успели вовремя зайти на рынок, обрасти контактами, базой читателей, закрепиться и выдавать полезный материал — особо изворачиваться не нужно.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Канал одновременно и бизнес, и хобби: писать про политику мне интересно — пусть даже половину контента отдал в итоге на разработку помощникам, чтобы не исписаться — да ещё и можно хорошо зарабатывать своими навыками и знаниями. Под «хорошо зарабатывать» я назову прибыль примерно… размером с зарплатой депутата Думы или Совфеда. Без конкретных цифр, но лично мне хватает и меньшей суммы, но в месяц получается пока всё равно больше :)

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Первый год-полтора я впахивал сам, всё от и до — побаивался делегировать обязанности и процессы. Примерно год назад взял сначала одного помощника, в начале лета нашёл второго. Процесс нетрудоёмкий, если разбираешься в повестке, знаешь «систему» — а вот проблема обучения помощников была сложной, ибо это были ребята, мало понимающие о политике. В итоге вывел их на приемлемый для себя уровень. 60% контента на канале теперь делают мои помощники, остается больше времени на другие задачи и себя любимого :)

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Через год я вообще вижу себя за границей подобно нашим дауншифтерам. Telegram-каналы хороши, но даже мы с авторами других каналов даём оценку примерно в 2 года жизни политическому сегменту, как раз к началу транзитного периода. Планов особо не строю — просто ненапряжно работать над каналом и получать от этого удовольствия, не загоняя себя в KPI, оценки, показатели, подобно моим более старшим коллегами.

-Ваши новости основаны на реальных событиях?

На реальных событиях — слова чиновников, кадровые перестановки, реальные инфоповоды — 90% контента, потому что ставим целью сориентировать граждан и чиновников в повестке, открыть им связи между событиями и людьми, их создающими, прояснить систему власти, если это вообще возможно. Остальные 10% — это слухи или неподтверждённая СМИ или источниками информация. Не освещать их нельзя, потому как в политической сфере слухмейкинг становится мерой формирования новых смыслов — а именно на смыслах во много строится наша внутренняя политика.

-Вас правда читают политики? Если да, как вы об этом узнали?

Действующие политики — да. Достаточно много из регионов уровня депутатов Заксобраний, гордум, сотруников региональных УВП, реготделений партий. Из федеральных — это аппараты федеральных ведомств, депутаты Думы. Это из тех, чьи профили я точно просмотривал и которые мне подтверждают коллеги в более частных разговорах.

-Как вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию в стране?

Нынешний и долгосрочный тренд политтусовочки в Telegram — «транзит». Отсюда все оценки, ибо транзит власти в России издавна всегда был смутным временем. А пресловутая «смута» рождает много опасностей для обычного человека — и положительного в нынешней политической ситуации не вижу вообще, равно как не видел 10 лет назад, когда школьником был. В частных беседах коллеги говорят или «делай второе гражданство на всякий», или «лучше ливать с Рашки» — о какой положительной оценке может идти речь?