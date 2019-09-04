Публичные вопросы компании «Сингента»

Как мы уже рассказывали в своих материалах «Что мешает иностранным производителям ядохимикатов окончательно завоевать наш рынок, и кто такой мистер Браун?» и «Сингента! Ау!?» нам так и удалось «достучатся» до российской дочки швейцарской компании по производству средств защиты растений и семеноводства Syngenta - ООО «Сингента».

Поэтому приходится, как мы и обещали, задать вопросы публично, в соответствии со статьёй 39 федерального закона «О СМИ»: