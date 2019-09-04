Публичные вопросы компании «Сингента»
4 сентября 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Как мы уже рассказывали в своих материалах «Что мешает иностранным производителям ядохимикатов окончательно завоевать наш рынок, и кто такой мистер Браун?» и «Сингента! Ау!?» нам так и удалось «достучатся» до российской дочки швейцарской компании по производству средств защиты растений и семеноводства Syngenta - ООО «Сингента».
Поэтому приходится, как мы и обещали, задать вопросы публично, в соответствии со статьёй 39 федерального закона «О СМИ»:
- В мае 2017 года в СМИ «Сингента» объявила о начале строительство института защиты семян в селе Лопатки Рамонского района Воронежской области. Институт планировалось открыть до конца 2018 года. Более никаких сообщений в СМИ не было. Институт построен?
- Как известно, решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) исключить «Сингенту» из-под действия антидемпинговых пошлин (27-52%) на гербициды европейских поставщиков основано на обязательстве «Сингенты» локализовать 80% всего портфеля СЗР (средств защиты растений) в России к 2021 году. Главный операционный директор Syngenta Джонатан Парр утверждал, что в 2019 году «…более 50% наших средств защиты растений тем или иным образом будут производиться в стране». Какие реальные проценты локализации производства на территории России у «Сингенты» на данный момент?
- И всё таки, вы можете озвучить какие-нибудь данные – в цифрах и процентном соотношении к расходам компании - о тратах генерального директора Эрика Фирвальда на обустройство своего суперсовременного офиса в Чикаго?
- Насколько соответствуют действительности слухи о том, что перечисленные во втором нашем вопросе преференции на российском рынке «Сингенте» удалось получить благодаря лоббистским усилиям во властных кругах директора ООО «Сингента» в России Джонатана Брауна? Правда ли то, что он «дружен» с Дворковичем? А с кем Браун «дружит» в Минпромторге и Минсельхозе?
- Как известно, китайские инвесторы в настоящее время готовят к листингу швейцарскую компанию Syngenta AG. Связано ли IPO Syngenta, которое может состояться в середине 2020 года, c желанием китайских инвесторов покинуть компанию? Какие параметры IPO прогнозируются, с кем и в какой стадии находятся переговоры с инвестбанкирами, и как возможный уход китайских инвесторов повлияет на отрасль?
- Ваша компания обнародовала информацию о покупке агротехнологической платформы Cropio Group. Какую цель вы преследуете, приобретая обширную клиентскую базу Cropio Group, которая ведет спутниковый мониторинг состояния сельхозземель более чем в 50 странах, с акцентом на Восточную Европу?