Сингента! Ау?!

29 июля на сайте АН вышел анонс журналистского расследования «Что мешает иностранным производителям ядохимикатов окончательно завоевать наш рынок, и кто такой мистер Браун?».

Напомним текст анонса:

«Швейцарская компания по производству средств защиты растений и семеноводства «Сингента» работает в России уже достаточно долго. Ходило немало разговоров о том, что ее руководству даже удалось договориться с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым о строительстве в городе Елец завода ядохимикатов.

Однако что-то пошло не так. Строительство до сих пор не было запущено. Одна из вероятных причин – недовольство местных жителей. Ранее компания уже пыталась открыть ядовитое производство в Краснодарском крае, но после протестов населения тогдашнему губернатору пришлось от этой идеи отказаться. Не исключено, что «Сингента» боится, что экспертизу по токсичному воздействию на окружающую среду не пройдет.

Впрочем, есть и другое мнение. Возможно, в компании просто нет денег. Уж слишком много средств генеральный директор Эрик Фирвальд (между прочим, американец) тратит на обустройство своего суперсовременного офиса в Чикаго…

В общем, вопросов много. В ближайшее время на основании имеющихся в редакции документов будет проведено журналистское расследование о деятельности компании на территории нашей страны. Забегая вперед, скажем, что, по слухам, преференции на российском рынке «Сингента» удалось получить благодаря лоббистским усилиям во властных кругах. Так ли это на самом деле, попытаются разобраться репортеры «Аргументов Недели»».

Опубликовать этот анонс нас вынудила невозможность выйти на компанию «Сингента», чтобы задать вопросы - на сайте компании мы не нашли даже намёков на контакты пресс - или пиар службы, а обнаружили только форму обратной связи, воспользовавшись которой, получили стандартный автоматический ответ не по существу запроса:

«Добрый день!

«Сингента» благодарит Вас за предложение сотрудничества. Мы рассмотрим его в ближайшее время. Если оно окажется интересным, наши специалисты обязательно свяжутся с Вами.

С уважением, Горячая линия агрономической поддержки

8 800 200-82-82

AgroOnline.Russia@syngenta.com

www.syngenta.ru».

И анонс сработал!

Потому что буквально на следующий день, на почтовый ящик argumenti@argumenti.ru упало письмо на тему «статья о Сингенте на вашем сайте»:

«Добрый день!

Вчера, 29 июля, на вашем сайте вышел материал Что мешает иностранным производителям ядохимикатов окончательно завоевать наш рынок, и кто такой мистер Браун?

Очень странно, что при подготовке вы не обратились за комментариями в компанию «Сингента», о которой пишете.

Весь материал построен на слухах, которые не соответствуют действительности.

Мы готовы ответить на все ваши вопросы о строительстве нашего завода на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк».

Буду признателен за ответ».

Фамилия, имя, должность - менеджер по коммуникациям ООО «Сингента», телефон.

Немного напрягало, что письмо отправлено не с корпоративного, syngenta.com, а с ящика на mail.ru, но не будем привередничать, контакт же состоялся!

Отвечаем, объясняем, уточняем:

«…То, что вы в своём письме называете статьёй, на самом деле - анонс планируемого журналистского расследования. И главная причина выхода этого анонса - как раз попытка получить полноценный канал связи с вашей компанией. Надеюсь, мы его получили.

В нашем анонсе мы писали не только о строительстве вашего завода на площадке ОЭЗ «Липецк». Мы обозначили еще пару тем, а, изучив имеющиеся в редакции документы, хотели бы получить ответы и на другие наши вопросы. Поэтому, подскажите – мы можем задать эти вопросы в этой переписке и надеяться на ответы по существу? Или вам удобнее будет работать с официальным запросом на официальном бланке?

Надеемся на конструктивный ответ».

Прошла неделя…

Пошла другая.

От менеджера по коммуникациям ООО «Сингента» - ни слуху, ни духу.

Поэтому мы решили ещё раз обратится к ООО «Сингента» здесь, на сайте АН, и, если мы опять не получим ответа в разумные сроки, то и вопросы через недельку придётся задать здесь же.