Уменьшить расходы на отпуск? «Байкал–сервис» подскажет, как

Отпуск – событие, которого ждешь весь год (ну или полгода, тут уж кому как повезло). Хочется, чтобы эти дни прошли как можно лучше, чтобы эмоционального заряда от них хватило на долгие рабочие будни. Затраты в это время, конечно, возрастают, особенно если куда-то поехать, но этот рост можно контролировать, если знать, как правильно сэкономить.

На отпуск средний россиянин рассчитывает потратить 43 тыс. руб. на человека, показал опрос ВЦИОМа. Треть россиян этим летом хотели бы отдохнуть в Крыму, а четверть – на Черноморском побережье Кавказа.

Конечно, существенная часть трат в поездке приходится на билеты. Хорошая новость состоит в том, что за счет них же можно сильно сэкономить. Поэтому советуем именно на эту часть расходов обратить особое внимание. Понятно, что чем раньше вы озаботились отпуском, тем лучше – часто билеты на отдаленные даты стоят дешевле (не говоря уж о том, что на поезд в сезон их могут просто раскупить), кроме того, так есть время подловить распродажи и прочие акции. Само собой, не стоит пренебрегать всевозможными программами лояльности, позволяющими копить мили и менять их на полеты и пр.

И, конечно, самый надежный способ снизить цену билета – не брать с собой багаж в самолет. Российские авиакомпании Utair и S7 берут за тарифы без багажа на 1500-2000 руб. меньше (так, самый дешевый билет до Сочи и обратно – 9000 руб., но с багажом – 11 000 руб.). Аэрофлот даже без багажа традиционно дороже (15000 руб.).

Но что делать тем, кто путешествовать налегке не готов? Семьям с детьми, туристам с гитарами и палатками (и восьмитомником Тургенева), да и просто людям, не готовым расстаться с собственной подушкой/полотенцем/ростовым портретом?

Для них есть не такие очевидные, но ничуть не менее эффективные способы поберечь свои деньги. Секрет в том, чтобы задействовать не один, а несколько видов транспорта, так сказать, применять римский принцип divide et impera.

Багаж можно отправлять транспортной кампанией. Когда вы летите самолетом, то отправив багаж транспортной компанией, вы сэкономите, как минимум, 500 рублей на каждом пассажире.

Это особенно пригодится в тех случаях, когда багаж крупногабаритный или тяжелый и в самолет нужно его сдавать по специальной процедуре, а в купе поезда он просто не влезает. К тому же, если хорошо поискать, то можно найти перевозчиков, предоставляющих в летний сезон скидки. «Это стало выходом для нас», – говорит менеджер из Москвы Владимир.

В июне Владимир должен был отправить жену Алину с 9-летней дочерью на месяц к родителям в Казань, а сам присоединиться позже. «Работа не отпускала и сам отвезти семью на машине я не мог», – объясняет он. Жена и дочь очень хотели взять с собой велосипеды, чтобы покататься на природе. «Сначала задача показалась тяжелой – везти до аэропорта велосипеды просто тяжело, к тому же в багаж их принимают не все авиакомпании, поезд – тоже не вариант, в вагоне в купе они не поместятся. Но потом посмотрел расценки на междугородние перевозки автомобилем, оказалось, что даже скидки есть на перевозку велосипедов, и решил вопрос транспортировки, Пперевозка трех велосипедов Москва-Казань обошлась около 4,5 тыс. руб. (правда пришлось снять колеса, компактно всё упаковать, и заказать деревянную обрешетку для сохранности груза). Плюс экономия на полете минимальным тарифом без багажа», - поделился Владимир. Автотранспортом можно перевезти катера, байдарки, гидроциклы, надувные матрасы, альпинистское снаряжение, мангалы, палатки, Летом на перевозку этих вещей можно найти скидки до 25 %. «Ездили с ребятами в Крым отдыхать дикарями, решили, что чем тащить весь скарб самим, проще отдать в грузоперевозку, а самим налегке на самолете», – делится программист Алексей из Самары. «Нашли компанию, которая забрала все, что нужно, прямо с турбазы, сами полетели на следующий день и встретили свой багаж. Очень удобно и гораздо веселее, чем раньше», – признается он.

Такой способ экономии используют уже многие. «В период отпусков из года в год увеличивается объем грузоперевозок сезонных товаров. В последнее время это особенно заметно благодаря развитию внутреннего туризма», – подтверждает директор по операционному маркетингу ООО «Байкал-Сервис» Александр Волоков.

Грузоперевозчики обратили на это внимание и начали подстраиваться под спрос, делать скидки именно для путешественников. Хотя изначально транспортные услуги развивались как услуги для бизнеса, но почему бы не пойти навстречу людям, раз это всем выгодно. «Наши акции изначально разработаны для мелкого ритейла, у которого в сезон очень серьезно растут расходы на логистику. Но в итоге оказались полезны и для простых людей», – говорит Волков.

Комментарий представителя ООО «Байкал Сервис»:

– Рынок междугородних грузоперевозок развивается, и чтобы остаться в лидерах, компании нужно постоянно работать над эффективностью. Поэтому мы все время предлагаем новые услуги и совершенствуем сервисы. Перевозки летом для путешествующих – одна из них.

Мы проанализировали рынок и выяснили, какие направления наиболее востребованы. Увидели рост спроса в летний сезон на перевозки на курорты со стороны производителей. Соотнесли со своими возможностями – у нас около сотни представительств. Так появились специальные акции на лето, например, «Везем в Крым» – скидки на доставку грузов в Севастополь (до 20 %) и Симферополь (15 %) из Самары, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа и Таганрога. Потом распространили сервис на самих отдыхающих. Многие и перевозчики увеличивают тариф на сезон отпусков. Мы пошли по другому пути и сделали по случаю приближающегося 25-летия компании 25 % скидку по акциям: «Туристам везет» (палатки, снаряжение), «Довезем до воды» (катера, байдарки), «Везем кататься» (велосипеды и запчасти), «уДАЧНЫЕ перевозки» (газонокосилки, теплицы).