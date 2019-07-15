Следит ли за вами ФСБ? Насколько безопасны соцсети и месенджеры?

За незаконное чтение личной переписки, как мы уже писали, могут завести уголовное дело даже на отца, который прочел сообщения собственного чада. Но только если речь не идет о безопасности государства. Вот тут у спецслужб зеленый свет. Даже если никакой угрозы и существует.

Новые российские законы обязали операторов связи и некоторые интернет-ресурсы хранить содержание всех разговоров и сообщений в течение полугода и по запросу выдавать оперативникам. Одновременно власти решили бороться с шифрованием — теперь сервисы, которые не смогут помочь ФСБ в расшифровке нужного сообщения, рискуют получить штраф в миллион рублей.

Итак, могут ли отследить спецслужбы, что вы читаете-смотрите-куда заходите в интернете?

Конечно, могут, но сделать это не так просто. Множество сайтов использует протокол HTTPS, обеспечивающий шифрование трафика. Когда вы читаете что-то на ваш компьютер или смартфон обменивается информацией с серверами и данные об этом сохраняются у вашего провайдера. Но если сайт использует HTTPS, эти данные хранятся в зашифрованном виде. Так что власти или злоумышленники могут узнать, когда и сколько вы были на сайте, но какие именно тексты читали, им будет узнать гораздо сложнее. Сайты, использующие протокол HTTPS, легко опознать — эту аббревиатуру вы видите в начале адреса в браузерной строке. Еще есть протокол HTTP, который не шифрует трафик. По нешифрованному трафику, который сохраняет провайдер, можно узнать куда больше о том, что вы делали на сайте - какие тексты читали, какие видео смотрели, что скачивали и что написали другому пользователю в чате.

Читает ли ФСБ ваши социальные сети?

Читать каждого занятие бессмысленное, но, если вы вдруг начали понимать, что уведомления о новых сообщениях не приходят на смартфон или приходят нерегулярно, а открыв приложение вконтакте, видно, что там, оказывается, есть непрочитанные сообщения, есть повод задуматься. Дело в том, что уведомления приходят на устройство, с которого была активность последней. И если вам не пришло уведомление о сообщении, то оно пришло к кому-то другому – тому, кто последний заходил в соцсеть.

Можно ли подслушать разговоры по Skype, Viber и WhatsApp?

Теоретически — да. Ведь любой разговор — это биты информации, которые остаются у провайдера в зашифрованном виде. Можно себе вообразить, что спецслужбы, если захотят, потребуют у провайдера выдать им нужные записи, а у компании — ключи шифрования. Вот только во многих мессенджерах шифрующие программы стоят на устройствах пользователей и ни компания, ни провайдер не знают ключей. Шифруются не только разговоры, но и видеосвязь.

А значит лучше использовать мессенджеры, которые используют шифрование end-to-end — именно оно позволяет видеть сообщения в читаемом виде только самим собеседникам. В WhatsApp это происходит по умолчанию, а в Telegram для этого есть функция «секретных чатов».

Однако, как пишет база знаний о мессенджерах messagu.ru, в ФСБ неоднократно заявляли, что могут читать переписку пользователей, но делается это только по решению суда. Подаётся заявление, суд принимает решение. Оно отсылается владельцам мессенджера, и они обязаны предоставить данные по тому аккаунты, который прописан в документе. Другой вопрос, узнает ли пользователь о том, что его читают. Скорее всего, нет.

Ради собственной же безопасности, также не стоит устанавливать на устройства подозрительные и незнакомые программы. И, если уж очень боитесь слежки, ставьте для них всевозможные запреты и блокировки.