В соцсетях выпускники школ Санкт-Петербурга, их родители и все, кто стал очевидцем, обсуждают праздник выпускников "Алые паруса". Впервые корабль под красными парусами прошел по Неве в день выпускника школьников в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, а в 2005-м возродилась.

Жители Петербурга рассказывают, что в 2019 году "Алые паруса" превзошли сами себя. Впервые алые паруса были подняты на российском корабле.

Специально построенный к выпускному бриг "Россия" вошел в акваторию Невы песню "О море, море". Судно прошло от Троицкого моста через Дворцовый мимо Эрмитажа, Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Весь путь корабль сопровождали фейерверки.

На Дворцовой площади состоялось театрализованное представление. Позже концерт и пиротехническое шоу прошли на Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Глушкова ⚜️ (@darya.glushkovaaaaa)23 Июн 2019 в 4:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фотограф-Перфекционист (@mazurevanasta)23 Июн 2019 в 8:51 PDT