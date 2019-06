Семейный психолог: в чем причина неудач в личной жизни

Психологи из Канады в своем исследование выяснили причины неудач в личной жизни людей. В ходе девятилетнего эксперимента, в котором приняли участие 332 человека, специалисты установили, что люди выбирают новых возлюбленных, которые по характеру напоминают им бывших партнеров, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Семейный психолог Светлана Бояринова не согласна с выводами зарубежных исследователей. Так, по ее мнению, выбор партнёра обусловлен совсем не предыдущими отношениями. Об этом пишет НСН.

"Дело не в том, какой был бывший партнер, какой будет будущий. Дело в том, какие были родители. Наши либидо и наши внутренние контуры формируются еще в детстве. В отношениях с родителями мы получаем опыт, что есть любовь. И если маленького ребенка били, ругали, унижали, у него на подкорку записывается, что это и есть любовь", - отметила психолог.