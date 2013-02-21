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21 февраля 2013, 12:07 [ «Аргументы Недели. Москва», Петр Горбатенко, Москва ]

Источник: Stanford.edu.

Посол США в России Майкл Макфол рассказал о причине, по которой он отказался участвовать в прениях Госдумы по поводу ситуации с усыновленными американцами детьми из России.

«Нет такой обязанности у посла США участвовать в слушаниях зарубежных парламентов. Это такая норма. Разве у российских послов иначе?», - написал Макфол в своем микроблоге.

«Несколько дней назад я уже выступил с заявлением. По моему мнению, смерть Максима – большая трагедия», - добавил он.

Американский посол также отметил, что вовсе не отказывается от обсуждения этого вопроса, но не в обстановке Госдумы.

Во вторник Макфол был приглашен председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Еленой Мизулиной на заседание комитета, в связи с гибелью в американском штате Техас 3-летнего Максима Кузьмина. Российская сторона подозревает, что ребёнок был убит своей приемной матерью Лаурой Шатто.