Президент РФ Путин подписал закон о сроке домашнего ареста

Закон, который ограничил до полутора лет предельный совокупный срок содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей и под домашним арестом, подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ во вторник опубликован на портале правовой информации.

"В срок ареста засчитывается время содержания под стражей. Совокупный срок домашнего ареста и содержания под стражей независимо от того, в какой последовательности данные меры пресечения принимались, не должен превышать срок содержания под стражей, установленный статьей 109 настоящего кодекса", – говорится в тексте документа, вносящего изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Согласно статье 109 УПК РФ, содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать двух месяцев. В случае невозможности закончить предварительное следствие в этот срок и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен на срок до шести месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Срок содержания под стражей свыше 12-ти месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, – до 18-ти месяцев.