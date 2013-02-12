С бывшим главой компании "Газпром" Ремом Вяхиревым простятся в среду, 13 февраля, в ЦКБ управделами президента Больница находится на улице Маршала Тимошенко. Вяхирева похоронят на Востряковском кладбище.

Рем Вяхирев скончался в понедельник, 11 февраля, на 79-м году жизни. Свои соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев, нынешнее руководство газового холдинга, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Рем Вяхирев - человек, построивший крупнейшую газовую компанию мира. В последние 12 лет после отставки он жил как обычный пенсионер, на подмосковной даче, занимался приусадебным хозяйством на 50 га земли. Вяхирев почти не появлялся на публике и не общался с прессой.