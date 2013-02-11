Песков: Вопрос о смертной казни не стоит на повестке дня

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос отмены смертной казни, мораторий на которую в стране действует уже много лет, не стоит на повестке дня, а позиция президента РФ в этом вопросе не поменялась.

"Позиция относительно смертной казни президента хорошо известна — это позиция давняя, последовательная, и ничего нового здесь не появилось. Она неоднократно им высказывалась, я не хотел бы ее повторять. Я не знаю, кто может (вопрос) поставить на повестку дня, но позиция Путина известна", — цитирует Пескова телеканал "Дождь".

Поясним, пресс-секретарь российского президента высказался по вопросу смертной казни после того, как министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в интервью НТВ в воскресенье в ответ на реплику о том, что после убийства девочек в Набережных Челнах и Иркутской области в обществе вновь зазвучали призывы о возвращении смертной казни в качестве меры наказания, отметил, что это — нормальная реакция общества на свершившийся факт. По словам главы МВД, он, не как глава ведомства, а как обычный гражданин, не видит ничего предосудительного в смертной казни за особо жестокие преступления.

Сегодня свое мнение о смертной казни высказал и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, который заявил российской прессе, что не поддерживает идею возвращения такой меры наказания: "К мере наказания в виде смертной казни я отношусь отрицательно".