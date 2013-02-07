Составлен рейтинг самых угоняемых в 2012 году автомобилей

Cоставлен рейтинг самых угоняемых в 2012 году автомобилей в московском регионе. Первым в этом списке значится внедорожник Mercedes G-класса, сообщает страховая компания «Альянс».

Вторым идет седан Lexus LS, третьим - кроссовер Mercedes R-класса, четвертым - Mazda CХ7, пятыми - кроссовер Toyota Highlander и Lada Priora, говорится в сообщении страховщика.

В Петербурге и Ленинградской области предпочтения несколько другие: на первом месте по угонам в прошлом году был кроссовер Mazda CX7, на втором - Mazda 3, третьем - Chevrolet Lacceti, четвертом - Ford C-max, пятом - Infiniti FX.

По словам экспертов, самыми «угоняемыми» месяцами в прошлом году стал март, апрель и июнь.

Примечательно, что больше всего угонов в минувшем году пришлось на пятницу.



