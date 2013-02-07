Спецотдел полиции создан для работы с футбольными фанатами

На базе 20-го отдела уголовного розыска ГУ Министерства внутренних дел России по Москве сформирован отдел по работе с футбольными болельщиками, сообщается на официальном сайте РФПЛ.

Об этом было заявлено на совещании в преддверии возобновления СОГАЗ-Чемпионата России по футболу среди команд клубов РФПЛ сезона 2012/2013 гг. Во встрече приняли участие представители московской полиции, замдиректора по безопасности премьер-лиги Александр Сафонов и сотрудники клубов ЦСКА, «Спартак-Москва», «Локомотив», «Динамо», «Анжи» и «Торпедо», курирующие вопросы безопасности. На совещании обсуждались вопросы взаимодействия между полицией и Премьер-Лигой, был проанализированы итоги и высказаны пожелания о дальнейшем сотрудничестве.



