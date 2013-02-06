Адвокат Фейгин о драке нацболов с Удальцовым: власть добилась своего

Юрист Марк Фейгин написал в своем «Твиттере» о том, что драка нацболов с лидером «Левого фронта» Сергеем Удальцовым – то, чего давно добивалась власть.

Адвокат пишет: «На панихиде по Долматову, что преследовался по делу «Болотной», другороссы сводят счеты с Удальцовым, которого власть скоро посадит. Молодцы!».

В следующем «твите» М. Фейгин делает вывод, что социально-политический конфликт полностью переведен во внутриоппозиционную среду, чего давно хотела власть. «Это результат инфильтрации и провокаций», подчеркивает он.

По мнению юриста, получается, что «власть для радикально-оппозиционной среды меньший раздражитель, чем сама протестная масса». «Власть далеко, а эти тут, рядом», - отмечает М. Фейгин.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что Удальцов подрался с нацболами у входа в Сахаровский центр, где проходило прощание с Александром Долматовым, экс-активистом «Другой России», погибшим в Нидерландах. По данным фотокорра «Новой газеты» Евгения Фельдмана у него в «Твиттере», «Удальцов не «вламывался с журналиста». «Возложил цветы, постоял, вышел, начал отвечать журналистам. Потом нацболы начали ссору и драку», - написал журналист.