В Москве переход на новые проездные прошел в рабочем порядке. ВИДЕО

В Москве, с пятницы введен так называемый универсальный билет на общественный транспорт столицы. "АН" писали, что теперь проездной на метро с фиксированным числом поездок можно будет использовать в автобусе, троллейбусе, трамвае и на монорельсовой дороге.

Билеты, купленные до выступления в силу новых правил, останутся действительны на старых условиях.

Стоимость одной поездки с 1 февраля не меняется, 28 рублей. Билеты на 20 и 60 поездок дешевеют, при этом срок их действия удваивается: теперь они действительны в течение трех месяцев, что делает пользование именно этими билетами вполне выгодным (в установленных тарифах стоимость одной поездки по ним составит 20 рублей при стандартной цене 28 на метро и 25 на наземном транспорте).

Однако пятипоездочные, напротив, станут дороже, чем сейчас.

Все безлимитные проездные на месяц, квартал и год отменяются - их заменит единый билет нового образца, что бьет по карману тех, кому нужно только метро. При этом в департаменте транспорта заверили, что все билеты, купленные до сегодняшнего дня, продолжают действовать до истечения своих сроков действия.



Система оплаты будет проведена в три этапа. С апреля вводится специальный электронный кошелек для оплаты разовых поездок и полуторачасовые билеты на метро и неограниченное количество пересадок на наземном транспорте. А с июля прекращается продажа бумажных билетов на метро на 1-2 поездки.

Нововведение не коснется безлимитных билетов в метро, ​​они будут действовать только в подземке. А в будущем появятся проездной сроком действия полтора часа, позволяющий совершить одну поездку в метро и неограниченное в наземном транспорте. И электронный кошелёк - транспортная карта, баланс которой можно пополнить через смс, банкоматы или платёжные терминалы.