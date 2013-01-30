МЧС дает совет: Как избежать неприятностей в период сильного мороза

В связи с участившимися случаями бед и неприятностей в период сильных морозов, североосетинский главк МЧС России дает советы, как их избежать. И первый: не оставляйте без внимания включенные бытовые электроприборы и печи, а также малолетних детей одних дома!

Спасатели советуют не доверяйте детям присмотр за топящейся печкой.

Водителям и пешеходам во избежание происшествий рекомендуется строго соблюдать правила дорожного и пешеходного движения, проявлять взаимную вежливость.

В гололедицу особо осторожными на улице следует быть пожилым людям, во избежание травм не спешить, смотреть под ноги, при движении желательно использовать трость. При гололеде обуть ноги необходимо в нескользящую обувь. Избегайте переохлаждения и обморожения.

МС напоминает, что обморожение может наступать при температуре воздуха ниже – 6С. Его тяжесть зависит от температуры окружающей среды, длительности пребывания на холоде, влажности воздуха. Чем они больше, тем тяжелее отморожение.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, специалисты советуют тепло одеваться и долго не находиться на улице.

Особое внимание требуют к себе пожилые люди и маленькие дети. Молодежи, внимательно следящей за модой, следует помнить – модная одежда не всегда соответствует климату, в котором мы живем. Поэтому одеваться следует не по моде, а по погоде, подчеркивают спасатели.