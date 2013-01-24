Оппозиционер Развозжаев госпитализирован в Иркутске

В Иркутске госпитализирован оппозиционер Леонид Развозжаев, его перевели из общей камеры в больницу СИЗО-1, где он будет находиться под постоянным присмотром медиков и получать плановое лечение. Об этом в четверг говорится в сообщении ГУФСИН по Иркутской области.

Согласно сообщению, оппозиционера перевели в больницу после того, как он пожаловался на ухудшение здоровья в ходе видеоконференции с судом в Москве, он также жаловался на плохое самочувствие и во время встречи с представителями прокуратуры.

В сообщении, размещенном на сайте регионального ведомства, также сообщается, что документов об этапировании Леонида Развозжаева обратно в Москву в СИЗО Иркутска пока не поступало.

В четверг также стало известно, что в отношении Леонида Развозжаева закрыто уголовное дело о разбое за сроком давности. Своей вины в этом деле Развозжаев так и не признал.

Сейчас оппозиционера обвиняют в подготовке массовых беспорядков в России и незаконном пересечении границы РФ и Украины. Он был задержан в конце октября 2012 года после показа по НТВ фильма "Анатомия протеста-2".